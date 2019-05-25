Трамп вылетел в Японию с государственным визитом

Новости мира: Дональд Трамп направился в Японию с государственным визитом.

Президент США в пятницу вылетел на несколько дней с государственным визитом в Японию.

Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

"На "борту номер один" американских ВВС с первой леди направляемся в Японию, чтобы оказать почести от имени Соединенных Штатов Его Величеству императору Японии", - сообщил Трамп.

Он также отметил, что встретится со "своим другом" Синдзо Абэ, чтобы обсудить вопросы торговли и военного взаимодействия. По информации Белого дома, президент США Дональд Трамп будет находиться с визитом в Японии до 28 мая.