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Трамп вылетел в Японию с государственным визитом

Трамп вылетел в Японию с государственным визитом
03:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Дональд Трамп направился в Японию с государственным визитом.

Президент США в пятницу вылетел на несколько дней с государственным визитом в Японию.

Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

"На "борту номер один" американских ВВС с первой леди направляемся в Японию, чтобы оказать почести от имени Соединенных Штатов Его Величеству императору Японии", - сообщил Трамп.

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Он также отметил, что встретится со "своим другом" Синдзо Абэ, чтобы обсудить вопросы торговли и военного взаимодействия. По информации Белого дома, президент США Дональд Трамп будет находиться с визитом в Японии до 28 мая.

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США, Япония, Визит, Дональд Трамп.
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