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США подозревают, что Россия нарушает условия ДЗЯИ

США подозревают, что Россия нарушает условия ДЗЯИ
18:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Глава военной разведки США обвинил Россию в возможном проведении тайных ядерных испытаний.

Россия, вероятно, втайне проводит испытания ядерного оружия и таким образом нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДЗЯИ), говорится в тексте выступления главы Разведывательного управления Минобороны США Роберта Эшли.

"США полагают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевала бы полный запрет на такие испытания ", - цитирует газета The Wall Street Journal выдержки из речи Эшли, с которой он в среду выступает в Гудзонском университете в Вашингтоне.

"То, как мы понимаем процесс разработок ядерного оружия, приводит нас к мысли о том, что деятельность, связанная с российскими испытаниями, позволит ей (России, - ред.) улучшить свой потенциал в сфере ядерного оружия", - отметил он.

Газета отмечает, что это - первый случай, когда США обвиняют российскую сторону в неполном соблюдении ДЗЯИ.

The Wall Street Journal также пишет, что согласно оценкам американской разведки, Россия, в рамках модернизации ядерного арсенала, возможно, проводила на архипелаге Новая Земля испытания с использованием оружия крайне малой мощности.

При этом неназванные представители администрации США подтвердили газете, что и другие американские разведывательные службы разделяют эту точку зрения.

В то же время, отмечает газета, представители администрации не стали уточнять, о каких именно масштабах предполагаемых ядерных испытаний России идет речь.

В свою очередь представитель посольства РФ в Вашингтоне подчеркнул, что российские власти строго соблюдают положения договоров, к которым они присоединились, включая ДЗЯИ, пишет The Wall Street Journal.

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США, РФ, Ядерное оружие, Роберт Эшли, ДЗЯИ.
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