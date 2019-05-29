Скачать
Среда, 29.05.2019
Епифаний признал недействительными документы УПЦ КП после 30 января
Епифаний признал недействительными документы УПЦ КП после 30 января
Саакашвили прибыл в Украину
Саакашвили прибыл в Украину
УПЛ. Арсенал-Киев покидает Премьер-лигу, Карпаты и Черноморец - в переходных матчах
УПЛ. Арсенал-Киев покидает Премьер-лигу
Королевские сенсации: Елизавета II носит парик
Королевские сенсации: Елизавета II носит парик

"Расследование завершено": спецпрокурор Мюллер оставляет свой пост

"Расследование завершено": спецпрокурор Мюллер оставляет свой пост
19:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Спецпрокурор Роберт Мюллер объявил об отставке, не желая давать показаний перед Конгрессом США.

Американский спецпрокурор Роберт Мюллер, курировавший расследование о вмешательстве РФ, заявил, что оставляет пост и при этом не хочет давать показаний перед Конгрессом США.

"Наше расследование завершено. Мы официально закрываем управление спецпрокурора, а я ухожу из министерства юстиции", - сказал Мюллер журналистам в министерстве юстиции.

При этом он выразил надежду на то, что ему придется выступать по поводу расследования лишь в этот раз.

"В случае любого моего появления перед Конгрессом я не предоставил бы ему информации больше той, которая уже и так обнародована", - сказал Мюллер.

Он подчеркнул, что любые показания с его стороны были бы напрямую связаны с содержанием доклада о российском вмешательстве, подготовленном его, Роберта Мюллера, командой.

В марте 2019 года команда спецпрокурора США Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Трамп отказал Конгрессу в предоставлении полной версии доклада Мюллера

Однако демократы в Палате представителей Конгресса США все активнее добиваются дачи показаний от Мюллера. Так, председатель юридического комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер неоднократно заявлял, что вызовет Мюллера по повестке, если это необходимо.

Суд в США постановил рассекретить части доклада спецпрокурора Мюллера

Такие сообщения поступали на фоне активного обсуждения конгрессменами-демократами темы возможного импичмента Трампа. Часть демократов считает нужным добиваться отстранения президента от власти, другие же предлагают сфокусироваться на том, как победить Трампа на президентских выборах 2020 года. Обсуждения продолжились и после публикации доклада Мюллера, пришедшего к выводу, что команда Трампа не координировала действия с РФ в преддверии американских выборов 2016 года. Таким образом, Мюллер лишил противников Трампа важного аргумента в поддержку борьбы за импичмент.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, РФ, Конгресс США, Роберт Мюллер, Спецпрокурор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жара до +33, грозы и шквальный ветер: какие сюрпризы готовит погода в ближайшие дни
02 Оригинальные поздравления с днем рождения 29 мая в прозе
03 Разумков: представления на отставку генпрокурора Луценко в парламенте не будет
04 Сегодня состоится финал Лиги Европы Челси - Арсенал
05 Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основу для получения транша МВФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Когда придет настоящая жара: синоптики дали прогноз погоды на лето
Жара, град и ливни: синоптики дали прогноз погоды на лето
Нефьодов: Бюллетени не печатаются по тендеру
Нефьодов: Бюллетени не печатаются по тендеру
ЦИК Украины зарегистрировала первого кандидата в нардепы: кто он
Зарегистрирован первый кандидат в нардепы: кто он
Финальная серия сериала &quot;Чернобыль&quot;: где и когда смотреть
Финальная серия сериала "Чернобыль": где и когда смотреть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь