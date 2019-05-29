"Расследование завершено": спецпрокурор Мюллер оставляет свой пост

Новости мира: Спецпрокурор Роберт Мюллер объявил об отставке, не желая давать показаний перед Конгрессом США.

Американский спецпрокурор Роберт Мюллер, курировавший расследование о вмешательстве РФ, заявил, что оставляет пост и при этом не хочет давать показаний перед Конгрессом США.

"Наше расследование завершено. Мы официально закрываем управление спецпрокурора, а я ухожу из министерства юстиции", - сказал Мюллер журналистам в министерстве юстиции.

При этом он выразил надежду на то, что ему придется выступать по поводу расследования лишь в этот раз.

"В случае любого моего появления перед Конгрессом я не предоставил бы ему информации больше той, которая уже и так обнародована", - сказал Мюллер.

Он подчеркнул, что любые показания с его стороны были бы напрямую связаны с содержанием доклада о российском вмешательстве, подготовленном его, Роберта Мюллера, командой.

В марте 2019 года команда спецпрокурора США Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Однако демократы в Палате представителей Конгресса США все активнее добиваются дачи показаний от Мюллера. Так, председатель юридического комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер неоднократно заявлял, что вызовет Мюллера по повестке, если это необходимо.

Такие сообщения поступали на фоне активного обсуждения конгрессменами-демократами темы возможного импичмента Трампа. Часть демократов считает нужным добиваться отстранения президента от власти, другие же предлагают сфокусироваться на том, как победить Трампа на президентских выборах 2020 года. Обсуждения продолжились и после публикации доклада Мюллера, пришедшего к выводу, что команда Трампа не координировала действия с РФ в преддверии американских выборов 2016 года. Таким образом, Мюллер лишил противников Трампа важного аргумента в поддержку борьбы за импичмент.