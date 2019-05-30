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Россия попала в "космический черный список" США

Россия попала в "космический черный список" США
19:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Власти США запретили компаниям пользоваться услугами РФ при проведении космических запусков.

Министерство обороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при проведении космических запусков с 31 декабря 2022 года.

Об этом сообщается на сайте Федерального реестра США.

"Целью правил является… запретить присуждение контрактов на коммерческие спутниковые услуги иностранному лицу, если заключение такого контракта создаст неприемлемый риск кибербезопасности", - говорится в уведомлении управления Пентагона по вопросами закупок.

Публикация документа c обновленными правилами запланирована на 31 мая 2019 года.

Согласно уведомлению, Россия пополнит перечень государств, среди которых Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия, услугами которых будет запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников с 31 декабря 2022 года.

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США, Роскосмос, РФ, Минобороны США, Федеральный реестр США.
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