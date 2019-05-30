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Зять Трампа попал в центр скандала после слов о Хашогги

Зять Трампа попал в центр скандала после слов о Хашогги
21:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В США разгорелся скандал в связи с заявлениями зятя Трампа о саудовском журналисте Джамале Хашогги.

Советника Белого дома Джареда Кушнера, являющегося зятем президента США Дональда Трампа, обвинили в том, что он в беседе "оффрекордз" (без записи) с журналистом, автором книги о Джамале Хашогги, назвал Хашогги "террористом".

В Белом доме эти обвинения отвергают. Подробности сообщает Newsweek.

"Этот парень был звеном в цепи между определенными группировками в королевской семье и Усамой (бен Ладеном - ред.). Мы знаем это. Журналист? Да ну. Это был террорист, маскировался под журналиста", - цитирует издание реплику Кушнера, которую, как утверждает автор книги "Siege" Майкл Вольф, ему сказал в ходе беседы зять президента Трампа.

В Белом доме опровергли, что такой разговор и вообще встреча Кушнера и Вольфа имела место.

"Майкл Вольф никогда не обращался ко мне (или в Белый дом) для комментариев. Отрывки из книги, которую я видел, приписаны Джареду в средствах массовой информации, абсолютно ложные", - написал в своем Twitter ассистент Кушнера Ави Берковиц.

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Все по теме:

США, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Зять Трампа, Джамаль Хашогги.
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