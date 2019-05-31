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Руководитель Boeing извинился перед родственниками погибших в авиакатастрофах

Руководитель Boeing извинился перед родственниками погибших в авиакатастрофах
06:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Руководитель компании Boeing попросил прощение у семей погибших в авиакатастрофах.

Председатель совета директоров компании Boeing Деннис Мюленбург попросил прощения у родных людей, которые погибли в авиакатастрофах самолетов модели 737 MAX в Эфиопии и Индонезии.

Об этом он заявил в интервью CBS.

"Я прошу прощения у семей. Мы ужасно чувствуем себя из-за этих трагедий, и извиняемся за то, что произошло. Это всегда будет с нами", - заявил Мюленбург.

Глава Boeing подчеркнул, что боль от катастроф всегда будет с компанией, и ему как руководителю с этим очень тяжело жить". Мюленбург также пообещал сделать самолеты компании более безопасными в будущем.

Напоминаем, 10 марта пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines со 149 пассажирами на борту и 8 членами экипажа разбился, направляясь из Эфиопии в Кению. Все, кто были на борту, погибли. А в октябре 2018-го в Индонезии разбился пассажирский самолет со 188 пассажирами на борту. Через несколько минут после взлета он потерял связь с диспетчерами и упал в море. Убытки Boeing от запрета полетов самолетов модели 737 MAX могут достигнуть 1 миллиарда долларов.

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Авиакатастрофа, Boeing, Руководитель, Извинился, Деннис Мюленбург.
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