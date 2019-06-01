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Трамп объявил об отмене льготного режима торговли с Индией

Трамп объявил об отмене льготного режима торговли с Индией
18:29 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: США прекращают привилегированный режим торговли с Индией.

США отменяют льготный режим торговли с Индией. В Нью-Дели надеются на продолжение крепких связей с американскими партнерами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Соединенные Штаты Америки с 5 июня прекратят привилегированный режим торговли с Индией, объявил американский президент Дональд Трамп. Индия в течение десятилетий была крупнейшим бенефициаром программы Общей системы преференций (GSP) США. Эта система позволяла стране беспошлинно экспортировать товаров на сумму 5,7 миллиарда долларов в год, отмечает Конгресс США.

"Я определил, что Индия не заверила Соединенные Штаты, что она обеспечит справедливый и умный доступ к своим рынкам (...) Соответственно, целесообразно отменить определение Индии как страны-бенефицара, что развивается", - заявил американский президент в пятницу, 31 мая, передает агентство AFP. Он добавил, что хочет, чтобы американские товары имели больше доступа к индийского рынка.

В ответ на заявление Трампа индийское правительство сообщило, что все равно будет стремиться к построению прочных экономических связей с США. "Индия, как и США и другие государства, всегда придерживаться национальных интересов в этих вопросах", - говорится в заявлении министерства торговли страны, передает агентство Reuters.

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Индийское правительство отметил, что рассматривает эту проблему как часть текущих экономических отношений с США и "будет продолжать развивать крепкие связи" с ними. "Мы уверены, что две страны продолжат интенсивно работать вместе для дальнейшего роста этих связей в взаимовыгодный способ", - говорится в заявлении.

Вашингтон уже давно жаловался на ограниченный доступ к большому индийскому рынку, который насчитывает 1,3 миллиарда человек. В 2017-2018 годах торговый дефицит США с Индией составлял 26,7 миллиарда долларов. По последним данным, уровень экономического роста в Индии сокращается третий квартал подряд и с начала этого года составил 5,8 процента. В то же время уровень безработицы в стране в 2018 году достиг 45-летнего максимума.

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Индия, Льготы, Дональд Трамп, GSP.
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