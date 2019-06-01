Опознан стрелок, который открыл огонь в Вирджинии

Новости мира: В Вирджинии-Бич опознали боевика, который стрелял в здании муниципалитета.

Подтверждена личность стрелка, открывшего огонь в здании муниципалитета американского города Вирджиния-Бич, в результате чего погибли 12 человек.

Об этом сообщает АР.

"Начальник полиции Вирджиния-Бич Джеймс Сервера опознал боевика как Диуэйна Крэддока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 40-летний Крэддок был профессиональным инженером, более десяти лет работавшим в департаменте коммунальных услуг Вирджинии-Бич. Отмечается, что он также получил базовую военную подготовку и повышенную индивидуальную подготовку в Форт Силл, штат Оклахома.

Напомним, в пятницу вечером в результате стрельбы в здании муниципалитета Вирджинии-Бич погибли как минимум 12 человек. Подозреваемый погиб во время перестрелки.