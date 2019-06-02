Юрист, помогавший Трампу с расследованием Мюллера, уходит в отставку

Новости мира: Эммет Флад, юрист помогавший Дональду Трампу с расследованием Мюллера, покинет свой пост 14 июня.

Юрисконсульт Белого дома Эммет Флад, помогавший президенту США Дональду Трампу с расследованием спецпрокурора США Роберта Мюллера, покинет свой пост 14 июня. Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в субботу в Twitter, передает УНН.

“Эммет Флад, который пришел в Белый дом, чтобы помочь мне с докладом Мюллера, покинет свой пост 14 июня. Он проделал выдающуюся работу”, — написал Трамп.

Он вновь подчеркнул отсутствие сговора его предвыборного штаба с Россией и препятствий с его стороны проведению расследования. “Дело закрыто! Эммет — мой друг, и я благодарю его за отличную работу, которую он проделал”, — сообщил президент.

Юрист сменил адвоката главы государства Тая Кобба, ушедшего в мае прошлого года, который занимался в команде юрисконсультов Трампа взаимодействием с Мюллером, ведущим расследование о попытках вмешательства РФ в американские президентские выборы и сговоре Трампа с Москвой.

Флад известен тем, что защищал интересы бывшего президента США Билла Клинтона, когда рассматривался вопрос о его импичменте.