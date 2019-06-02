Выборы в США: у кандидата в президенты неизвестный выхватил микрофон (Видео)

У кандидата на пост президента США и сенатора от Калифорнии Камалы Гаррисс неизвестный во время выступления выхватил микрофон. Об этом сообщает CBS News. "Неизвестный выбежал на сцену в субботу во время форума MoveOn's Big Ideas Forum и выхватил микрофон у кандидата в президенты от демократов в 2020 году сенатора Камалы Гаррисс", - говорится в сообщении. Мужчина успел сказать, что хочет "обратить внимание публики на более значимую идею", прежде чем его вывели со сцены. Гаррисс на момент инцидента рассказывала о стипендиях чернокожим студентам, протестующий прервал ее выступление, заставив покинуть сцену, в то время как сотрудники охраны пытались вывести нарушителя. После инцидента Гаррисс продолжила выступление под возгласы "Камала, Камала".