Скачать
Пятница, 07.06.2019
Зеленский пообещал мощный ответ ВСУ на обстрелы из ОРДЛО
Зеленский пообещал мощный ответ ВСУ на обстрелы из ОРДЛО
Зеленский вновь предложит Раде уволить Грицака, Луценко, Климкина и Полторака
Зеленский вновь попросит отставки глав СБУ, МИД, Минобороны и ГПУ
Нидерланды - Англия. Видео голов и обзор полуфинала Лиги наций
Нидерланды - Англия. Видео голов и обзор полуфинала Лиги наций
Приметы и обряды на 7 июня – Иванов день
Приметы и обряды на 7 июня – Иванов день

США прекратили обучение новых турецких пилотов на F-35

США прекратили обучение новых турецких пилотов на F-35
09:19 Сегодня Телеграф

Новости мира: США остановили прием турецких пилотов для обучения за покупку С-400 в РФ.

Соединенные Штаты решили прекратить прием новых военных пилотов из Турции для обучения по пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой ЗРК С-400 в России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно агентству Reuters от своих источников.

Два должностных лица США, которые говорили на условиях анонимности, сообщили, что решение касается только тех пилотов и эксплуатационных бригад, которые должны прибыть в США в будущем. В то же время турецкий военный персонал, который сейчас проходит подготовку на авиабазе Люк в Аризоне, продолжает учебу.

Четыре турецких пилоты сейчас проходят обучение на авиабазе Люк. Еще двое пилотов из Турции работают на американской базе инструкторами. Кроме того, на авиабазе находятся 20 граждан Турции, которые отвечают за эксплуатацию военных самолетов.

Ранее агентство сообщало, что США рассматривают возможность полной остановки подготовки турецких пилотов управлению F-35.

Эрдоган и Трамп обсудили российские ЗРК С-400 и будущую встречу

США и Турция, два союзник по НАТО, в течение нескольких месяцев спорят из-за закупки Анкарой российской системы С-400. Вашингтон заявляет, что система представляет угрозу истребителям F-35, которые Турция планирует закупить у США.

Соединенные Штаты до сих пор не принимали меры по сокращению или остановке плановой подготовки турецких пилотов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, США, Анкара, ЗРК, С-400, F-35.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко "без эмоций" принял отказ Саакашвили
02 Гороскоп на сегодня, 7 июня 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 7 июня – Иванов день
04 В ЕС напомнили ОБСЕ, что в конфликте на Донбассе виновна РФ
05 Великобритания ответила Путину на предложение "перевернуть страницу"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Непогода ночью обесточила 68 населенных пунктов
Непогода ночью обесточила 68 населенных пунктов
На Донбасс доставлена гумпомощь правительства Швейцарии
На Донбасс доставлена гумпомощь правительства Швейцарии
Грозы, дождь и жара: чего ожидать от погоды в Украине на выходных 8-9 июня
Прогноз погоды в Украине на выходные 8-9 июня
Рецепт дня: творожный десерт с бисквитными вафлями
Рецепт дня: творожный десерт с бисквитными вафлями
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь