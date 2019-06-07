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Крейсер ВМС США и эсминец РФ не поделили Филиппинское море

Крейсер ВМС США и эсминец РФ не поделили Филиппинское море
14:35 Сегодня Телеграф

Новости мира: Российский эсминец мог столкнуться с крейсером США в Филиппинском море, стороны обвиняют в случившемся друг друга.

ВМС США заявили в пятницу, что российский эсминец чуть не столкнулся с одним из американских крейсеров с управляемыми ракетами в Филиппинском море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

ВМС США осудили инцидент как "опасный и непрофессиональный".

"Во время операции в Филиппинском море российский эсминец "Удалой I DD 572" совершил опасный маневр против USS Chancellorsville", - сказал командующий 7-м флотом США Клейтон Досс.

Он описал российское утверждение о том, что американский корабль действовал опасно, как "пропаганду".

Российский эсминец пришел на расстоянии от 15 до 30 метров от американского крейсера.

Российская же сторона обвиняет в случившемся американцев.

Как сообщает ТАСС, авианосная ударная группа ВМС США и отряд кораблей РФ шли параллельными курсами.

"Крейсер USS Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК "Адмирал Виноградов" за 50 м от корабля", - сказали в пресс-службе Тихоокеанского флота РФ.

Там добавили, что "с целью предотвращения столкновения экипаж эсминца был вынужден совершить экстренное маневрирование". РФ заявила командиру американского корабля протест.

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США, РФ, Эсминец, Крейсер, ВМС США, Филиппинское море.
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