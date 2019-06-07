Скачать
Пятница, 07.06.2019
Генштаб: Военные не должны просить разрешения на ответный огонь
Генштаб: Военные не должны просить разрешения на ответный огонь
Гройсман рассказал о своем отношении к Зеленскому
Гройсман рассказал о своем отношении к Зеленскому
Украина U-20 обыграла Колумбию и вышла в полуфинал ЧМ-2019
Украина U-20 обыграла Колумбию и вышла в полуфинал ЧМ-2019
СМИ: Меган Маркл не планирует долго засиживаться в декрете
СМИ: Меган Маркл не планирует долго засиживаться в декрете

США ввели новый пакет санкций против нефтяного бизнеса Ирана

США ввели новый пакет санкций против нефтяного бизнеса Ирана
20:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: США ввели мощные "нефтяные" санкции против Ирана.

США ввели новый, широкий пакет санкций против Ирана, направленных против нефтеперерабатывающего бизнеса страны, который является одним из основных источников финансирования Корпуса стражей исламской революции - вооруженного оплота действующего режима.

Об этом говорится в официальном сообщении, распространенном в пятницу Министерством финансов США.

В частности, в списке санкций указана иранская компания Persian Gulf Petrochemical Industry Co, а также почти четыре десятка ее дочерних предприятий и иностранных компаний-агентов продажи иранской нефти.

Эта компания отвечает за половину экспорта продуктов нефтехимической промышленности Ирана и владеет около 40% иранских предприятий в этой отрасли.

В ЕС намерены продлить санкции против РФ

В Минфине США отмечают, что благодаря деятельности Persian Gulf Petrochemical Industry Co иранское руководство и Корпус стражей исламской революции получали миллиарды долларов.

Как подчеркнули в администрации США, введенные ограничения стали частью кампании "максимального давления" на Иран, направленного на изоляцию этой страны на международных рынках.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, Нефть, Санкции, Минфин США, КСИР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 7 июня – Иванов день
02 Оригинальные поздравления в прозе с Днем рождения на 7 июня
03 Гороскоп на сегодня, 7 июня 2019: все знаки Зодиака
04 Кличко "без эмоций" принял отказ Саакашвили
05 Грозы, дождь и жара: чего ожидать от погоды в Украине на выходных 8-9 июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мэй сложила полномочия лидера Консервативной партии
Мэй сложила полномочия лидера Консервативной партии
Турчинов: Я готов отвечать за каждый свой шаг
Турчинов: Я готов отвечать за каждый свой шаг
Грозы, дождь и жара: чего ожидать от погоды в Украине на выходных 8-9 июня
Прогноз погоды в Украине на выходные 8-9 июня
&quot;Пока не знаю&quot;: Оля Полякова рассказала о реакции Зеленского на ее политические амбиции
"Пока не знаю": Оля Полякова рассказала о реакции Зеленского на ее политические амбиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь