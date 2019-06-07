В Госдепе США анонсировали новые переговоры с Россией

Новости мира: Госдеп США анонсировал переговоры с Россией по вопросам безопасности.

Заместители глав внешнеполитических ведомств США и РФ, Андреа Томпсон и Сергей Рябков, проведут переговоры в Праге о продлении усилий по расширению сотрудничества в сфере безопасности после визита госсекретаря США Майкла Помпео в РФ.

Об этом официально сообщил в пятницу офис пресс-секретаря Государственного департамента США.

"Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон посетит Прагу с 10 по 12 июня", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Госдепе, представитель США примет участие в конференции по вопросам безопасности в космосе, а также встретится с "ключевыми" представителями иностранных правительств.

"Она (Томпсон - ред.) также встретится со своим российским коллегой, заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, для обсуждения вопросов безопасности, представляющих взаимный интерес", - отметили в Госдепартаменте США.

Как подчеркивается, американская и российская стороны будут говорить, в частности, о "развитии стратегического диалога в сфере безопасности", о чем шла речь на встрече госсекретаря США Майкла Помпео и главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова во время их встречи 14 мая в Сочи.