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Конгресс США планирует открыть расследование против Джулиани

Конгресс США планирует открыть расследование против Джулиани
06:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В Конгрессе США обсуждают вопрос о начале расследования против Руди Джулиани.

Демократы в нижней палате Конгресса США рассматривают возможность открыть расследование против бывшего мэра Нью-Йорка, ныне личного адвоката президента Трампа, Руди Джулиани, из-за его внешней политической деятельности, в том числе на украинском направлении.

Об этом сообщило в пятницу американское влиятельное издание The Daily Beast.

"Высокопоставленные конгрессмены-демократы активно обсуждают вопрос о начале расследования против Руди Джулиани за его зарубежную политическую и консалтинговую работу, включительно с недавней попыткой получить компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пока речь не идет о конкретной форме самого расследования. Будет рассматриваться вопрос, можно ли считать контакты Джулиани с иностранными политиками вмешательством или воздействием на интересы внешней политики США.

Сам Джулиани отреагировал на готовность Конгресса расследовать его связи демонстративным ответом: "Если они хотят достать меня, то я с радостью воспринимаю это, поскольку мы могли бы просто сделать больше новостей о деле Байдена".

Вместе с тем, бывший мэр Нью-Йорка заявил, что в его переговорах с иностранными представителями "не было ничего незаконного или неэтичного" и обвинил демократов в Конгрессе в "разрушении Конституции".

Личный адвокат Трампа может покинуть пост

Сообщения о возможном расследовании против Джулиани появилось в то время, когда демократы в Конгрессе США пытаются расширить расследование против президента Трампа. Несколько комитетов Конгресса вызвали повестками бывших чиновников Трампа и разослали официальные запросы на получение документов. Однако Белый дом заблокировал все усилия американских законодателей.

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Нью-Йорк, Конгресс США, Дональд Трамп, Руди Джулиани.
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