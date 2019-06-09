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Трамп готов смягчить ограничения для Huawei в случае прогресса в переговорах с КНР

Трамп готов смягчить ограничения для Huawei в случае прогресса в переговорах с КНР
20:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Трамп может смягчить ограничения на деятельность китайской Huawei в случае прогресса на торговых переговорах.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что президент Дональд Трамп может пойти на смягчение ограничений на деятельность китайской компании Huawei, если на торговых переговорах с Пекином будет наблюдаться прогресс.

"Думаю, то, что сказал президент, означает, что если мы продвинемся на торговых переговорах, то, возможно, он захочет что-нибудь сделать для Huawei, при условии, что получит от Китая определенные гарантии", - сказал Мнучин в эфире телеканала CNBC в воскресенье.

В то же время, по словам министра, "обсуждения, касающиеся Huawei, в действительности имеют отношение к национальной безопасности, этот вопрос, который не относится к торговле".

Вашингтон обвиняет Huawei в ведении разведывательной деятельности в интересах китайского правительства.

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На фоне провала торговых переговоров в прошлом месяце Трамп включил Huawei в торговый "черный список", запретив продажи ей технологий и комплектующих без лицензии Минторга США.

В ответ Китай составил свой "список ненадежных юридических лиц" из иностранных компаний, которые прекратили поставки в Китай, или же предприняли другие действия, наносящие ущерб интересам китайских производителей.

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Китай, Huawei, Дональд Трамп, Стивен Мнучин.
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