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Трамп оценил работу спасателей после происшествия с вертолетом в Нью-Йорке

Трамп оценил работу спасателей после происшествия с вертолетом в Нью-Йорке
07:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Президент США заверил спасателей, что если им что-либо потребуется, американская администрация всегда будет готова оказать им поддержку.

Президент США Дональд Трамп высоко оценил действия сотрудников спасательной службы Нью-Йорка, устраняющих последствия неудачной посадки вертолета на крышу небоскреба в Нью-Йорке.

"Я проинформирован о крушении вертолета в Нью-Йорке. Феноменальная работа, проделанная нашими великолепными сотрудниками служб экстренного реагирования, которые в настоящее время находятся на месте происшествия. Спасибо вам за то, что вы делаете 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году", - написал Трамп в Твиттере в понедельник.

Ранее в понедельник спасательная служба Нью-Йорка сообщила о том, что в условиях плохой видимости и при дожде вертолет совершил неудачную посадку на вертолетную площадку на крыше Manhattan Midown Building - здания в нью-йоркском районе Манхэттен.

На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить. Из здания была проведена эвакуация. Спасатели сообщили, что пилот вертолета погиб.

На месте происшествия работают сто команд медиков, спасателей, а также полиция.

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США, Пожар, Нью-Йорк, Спасатели, Вертолет, Дональд Трамп.
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