Помпео посетит четыре страны в Азии

Новости мира: Помпео собирается в масштабный тур по Азии.

Денуклеаризация КНДР, укрепление альянса США - Япония - Южная Корея, а также стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе станут основными темами азиатского турне госсекретаря США Майкла Помпео.

По информации Госдепартамента США, в конце июня Помпео посетит сразу четыре страны региона.

"Государственный секретарь Майк Помпео посетит Индию, Шри-Ланку, Японию и Республику Корея в период 24-30 июня с целью расширения и углубления наших партнерских отношений с ключевыми странами", - отмечается в сообщении.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, глава американской дипломатии проведет встречи в Нью-Дели с премьер-министром и министром иностранных дел Индии - страны, играющей ведущую роль не только в регионе, но и на мировой арене.

В Коломбо госсекретарь выразит солидарность США народу Шри-Ланки в связи с кровавыми терактами, которым она недавно подверглась. На переговорах с руководством страны речь пойдет о расширении двустороннего сотрудничества.

В японском городе Осака глава Госдепа присоединится к президентской делегации для участия в саммите G20. На встречах, помимо экономических вопросов, будут обсуждаться также усилия по денуклеаризации Северной Кореи, укрепление трехстороннего сотрудничества Вашингтон - Токио - Сеул, а также другие вызовы.

После саммита G20 Помпео будет сопровождать Трампа во время его визита в Республику Корея, отметили в Госдепе.