Кровавый выпускной: в Филадельфии на празднике открыли стрельбу по людях

Новости мира: В американском штате Филадельфия неизвестный стрелял в группу подростков, когда они праздновали выпускной.

Один погибший и семь раненых - таков исход трагедии, которая случилась в воскресенье вечером, 16 июня, в США. Об этом сообщают в американском СМИ.

Полицейские штата сообщили, что среди жертв расстрела есть юноши от 15 до 17 лет, погибшему было 24 года. "Стрельба произошла, когда около 60 человек были на выпускном вечере около двух игровых площадок на юго-западе Филадельфии", - говорится в сообщении на сайте СМИ.

Комиссар полиции Ричард Росс предположил, что стрельбу могли устроить несколько стрелков. Пока никаких зацепок в поиске преступника либо группы, совершившей данное преступление, в ведомстве нет. Неизвестно также, был ли использован автомобиль, чтобы злоумышленник мог скрыться с места происшествия.

Тем не менее, сотрудники силовых структур смогли обнаружить несколько скрытых камер в районе совершения преступления. Изъятые видеозаписи изучаются для дальнейшего поиска участников стрельбы.