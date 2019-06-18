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У Трампа верят, что Ким Чен Ын откажется от ядерного оружия

У Трампа верят, что Ким Чен Ын откажется от ядерного оружия
06:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Дональд Трамп и госсекретарь, верят, что Ким Чен Ын выполнит взятые на себя обязательства по денуклеаризации.

Президент США и его администрация не оставляют надежд, что Ким Чен Ын выполнит свое обещание и проведет полную денуклеаризацию Северной Кореи. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортегус.

"Президент Трамп и госсекретарь, верят, что Ким Чен Ын выполнит взятые на себя обязательства по денуклеаризации", - отметила Ортегус.

Она подчеркнула, что такой подход остается текущей политикой Соединенных Штатов.

Таким образом она ответила на просьбу журналистов прокомментировать утечку информации из секретного документа, распространенного среди военного руководства КНДР, о том, будто Ким Чен Ын не собирается лишать страну ядерного статуса.

В этой связи Ортегус заметила, что американское правительство видит много таких сообщений, но не комментирует их.

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Все по теме:

Ким Чен Ын, Ядерное оружие, Дональд Трамп, Морган Ортегус.
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