У Трампа верят, что Ким Чен Ын откажется от ядерного оружия

Новости мира: Дональд Трамп и госсекретарь, верят, что Ким Чен Ын выполнит взятые на себя обязательства по денуклеаризации.

Президент США и его администрация не оставляют надежд, что Ким Чен Ын выполнит свое обещание и проведет полную денуклеаризацию Северной Кореи. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортегус.

"Президент Трамп и госсекретарь, верят, что Ким Чен Ын выполнит взятые на себя обязательства по денуклеаризации", - отметила Ортегус.

Она подчеркнула, что такой подход остается текущей политикой Соединенных Штатов.

Таким образом она ответила на просьбу журналистов прокомментировать утечку информации из секретного документа, распространенного среди военного руководства КНДР, о том, будто Ким Чен Ын не собирается лишать страну ядерного статуса.

В этой связи Ортегус заметила, что американское правительство видит много таких сообщений, но не комментирует их.