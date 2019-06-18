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Манафорта перевели в тюрьму на Манхэттене

Манафорта перевели в тюрьму на Манхэттене
10:35 Сегодня Телеграф

Новости мира: Бывшего руководителя кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта перевели в федеральную пенитенциарную систему в исправительный центр на Манхэттене.

Бывшего руководителя кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта хотели отправить отбывать наказание в тюрьму на остров Райкерс, но, возможно, он вообще туда не отправится после того, как новый заместитель генерального прокурора при администрации Трампа направил запрос от адвокатов Манафорта относительно его содержания в федеральной тюрьме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Утром в понедельник Манафорт был переведен в федеральной пенитенциарной системе в исправительный центр (Metropolitan Correctional Center) на Манхэттене после того, как заместитель генерального прокурора Джеффри Розен написал окружному прокурору Манхэттена о том, что с ним делать, пока федеральный заключенный ожидает судебного разбирательства в суде штата.

Переезд Манафорта в Нью-Йорк произошел из-за дела против него от окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса, которое было оглашено через несколько минут после того, как Манафорт был осужден федеральным судьей в марте в Вашингтоне, округ Колумбия, за преступления, раскрытые расследованием спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера. Прокуроры попросили перевести Манафорта на остров Райкерс, в то время как он столкнулся с обвинениями властями штата.

Российское дело: Манафорта доставили в тюрьму строгого режима

Он еще не предстал перед судьей в Манхэттене из-за обвинений властями штата. Манафорт может предстать перед судом в ближайшие дни.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Манафорт, приговоренный к 7,5 годов тюремного заключения, будет переведен в тюрьму на острове Райкерс.

8 марта суд американского города Александрия (штат Вирджиния) приговорил 70-летнего Манафорта к 47 месяцам заключения за нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов, а 13 марта суд в Вашингтоне приговорил его к 3,5 лет заключения за дачу ложных показаний и несоблюдение законов о лоббистской деятельности. Таким образом, в общей сложности ему предстоит провести в заключении 7,5 лет.

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Манхэттен, Перевод, Пол Манафорт, Исправительный центр, Экс-глава кампании, Дональда трампа, Федеральная пенитенциарная система.
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