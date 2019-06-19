Хербст: США должны дать Украине больше "Джавелинов"

Новости мира: По убеждению Джона Хербста, США должны усилить поддержку Украины.

Реагирование Запада на агрессию РФ против Украины, включающее помощь украинской армии, является существенным, однако не слишком эффективным. Об этом на слушаниях в Сенате заявил директор Евразийского центра Атлантического совета, экс-посол США в Киеве Джон Хербст.

"Западные санкции имеют реальную цену для российской экономики. Из-за них РФ теряет ежегодно 1,5% ВВП", - подчеркнул эксперт.

В то же время, по его словам, западная военная поддержка, особенно обеспечение Украины современным оружием, таким как противотанковые системы Javelin, усиливает давление на Москву.

"Я приветствую президента Трампа за его решимость в предоставлении оружия Украине. Однако США должны рассмотреть возможность предоставить больше систем Javelin Украине, а также обеспечить ее большим количеством контрбатарейних радаров. Эти радары уменьшат потери среди украинцев", - подчеркнул Хербст.

Кроме того, по его мнению, США должны обеспечить Украину береговыми радарами, скоростными катерами для специальных операций Mark V и противокорабельными ракетами.

"Это поможет Украине сдерживать кремлевские провокации на море, рост количества которых мы наблюдаем на протяжении последних 18 месяцев", - заметил эксперт.

В этой связи он отметил: "Западная поддержка Украины является существенной, но она не такая эффективная, какой могла бы быть".