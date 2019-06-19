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Конгресс США и ФБР начали сотрудничество по "российскому делу" Трампа

Конгресс США и ФБР начали сотрудничество по "российскому делу" Трампа
20:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: ФБР получает ответы от Конгресса США по закрытым материалам о расследовании Мюллера по "российскому делу".

Председатель разведкомитета Палаты представителей США Адам Шифф подтвердил, что ФБР начало предоставлять официальные ответы на его запросы о получении дополнительных документов по "российскому" расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера.

Об этом конгрессмен заявил в среду в Национальном пресс-клубе, сообщает влиятельное американское издание The Hill.

"Мы начали получать ответы от ФБР", - заявил Шифф.

При этом он подчеркнул, что это только начало процесса реагирования ФБР на запросы Конгресса. "Я думаю, они понимают, что им придется соблюдать свои юридические обязательства", - отметил законодатель.

В то же время, Шифф подчеркнул, что Конгресс оставляет за собой возможность вызвать на слушания директора ФБР Кристофера Рэя, если Бюро не будет удовлетворять запросы о предоставлении информации.

"Мы будем продолжать оказывать давление на ФБР, чтобы получить ответы. В случае необходимости мы вызовем директора ФБР повесткой", - подчеркнул законодатель.

Напомним, сразу несколько комитетов в Палате представителей США, которая контролируется демократическим большинством, пытаются получить дополнительные материалы расследования спецпрокурора Мюллера. Они касаются, в частности, вмешательства россиян в выборы в США, возможных связей кампании Трампа с РФ, а также препятствования президента Трампа расследованию. Причем демократы усилили давление после пресс-конференции Роберта Мюллера, который заявил, что его офис юридически не мог выдвигать обвинения действующему президенту - по внутренним правилам Минюста США.

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США, ФБР, Роберт Мюллер, Палата представителей США, Адам Шифф.
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