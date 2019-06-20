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Трамп менее чем за сутки собрал на свое переизбрание почти $25 миллионов

Трамп менее чем за сутки собрал на свое переизбрание почти $25 миллионов
07:26 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Трамп за день набрал около 25 млн долларов пожертвований на переизбрание президентом США

Дональд Трамп менее чем за сутки собрал более 24 млн долларов на свое переизбрание президентом США на выборах 2020 года. Об этом сообщила в среду в своем Twitter председатель Национального комитета Республиканской партии США (НКРП - центральный орган партии) Ронна Ромни Макдениел, передает УНН.

"Дональд Трамп собрал на свое переизбрание рекордные 24,8 млн долларов менее чем за 24 часа. Уровню энтузиазма в отношении президента нет равных и подобных ему", — написала председатель НКРП.

Напомним, Трамп, выступая во вторник перед сторонниками в Орландо, объявил о официальное начало кампании с целью его переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах. Говоря о своих политических оппонентов, глава государства подчеркнул: "Если вы хотите покончить с этой коррумпированной системой раз и навсегда, то приходите 3 ноября (3 ноября 2020 состоятся президентские выборы в США) и голосуйте, голосуйте, голосуйте".

Трамп официально объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Пятьдесят девятой выборы президента США пройдет 3 ноября 2020. Первое собрание партийных активистов в ходе предстоящей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, пройдет с 13 по 16 июля 2020 в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

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Дональд Трамп, Выборы в США, Ронна Ромни Макдениел.
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