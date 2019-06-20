Еще одна компания из РФ попала под санкции США

Новости мира: США ввели санкции против российской компании за связи с КНДР.

Соединенные Штаты Америки ввели финансовые санкции против российской небанковской кредитной организации "Русское финансовое общество". Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США, передает УНН со ссылкой на Радио свобода.

Отмечается, что "Русское финансовое общество" попало под санкции за нарушения режима санкции в отношении Северной Кореи.

Российская организация открыла несколько счетов для компании, принадлежащего Банку внешней торговли Северной Кореи. Этот банк и глава его представительства в Москве ранее были включены в список санкций, говорится в сообщении.

На сайте "Русское финансовое общество" отмечается, что оно осуществляет расчетно-кассовое обслуживание клиентов и валютном контроле. О сотрудничестве с КНДР ничего не указано.