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Четверг, 20.06.2019
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В США обнаружили партию кокаина на 1 млрд долл (Видео)

В США обнаружили партию кокаина на 1 млрд долл (Видео)
16:45 Сегодня Телеграф telegraf.com.ua

Новости мира: В порту штата Пенсильвания на борту корабля правоохранительные органы обнаружили партию кокаина весом более 16 тонн.

В Филадельфии, штат Пенсильвания на борту одного из кораблей, пришвартованного в порту, полиция обнаружила партию наркотиков на один миллиард долларов. Об этом сообщается в СМИ.

"Это количество кокаина способно убить миллионы людей", - прокомментировал находку прокурор с Филадельфии Вильям МакСвейн. Репортер, которая вела трансляцию с места происшествия, сказала, что "это самая большая партия наркотиков в истории Филадельфии, которую когда-либо находили правоохранители".

На месте происшествия сотрудники силовых структур проинспектировали все контейнеры, которые находились на корабле. Также для розыскных действий привлекли поисковых собак.

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Судно пришло из Чили и планировалось, что отправиться дальше в страны Европы для дальнейшей реализации запрещенного товара. Команду судна арестовали, власти предъявили им ряд обвинений.

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Все по теме:

США, Наркотики, Филадельфия, Корабль, Пенсильвания, Кокаин, Порт.
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