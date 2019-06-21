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Почему в США горел нефтеперерабатывающий завод: объяснения пожарных

Почему в США горел нефтеперерабатывающий завод: объяснения пожарных
21:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Филадельфии продолжает гореть нефтеперерабатывающий завод после серии взрывов.

Причиной масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Филадельфии стало воспламенение цистерны с бутаном, которая взорвалась и вызвала цепную реакцию.

Об этом заявили в местном пожарном департаменте, сообщает телеканал NBC в Филадельфии.

"Как заявил заместитель комиссара пожарной охраны Крейг Мерфи, загорелась цистерна с бутаном, которая впоследствии сдетонировала. После этого произошли несколько взрывов поменьше, когда огонь распространился через систему трубопроводов", - отмечается в сообщении.

Сейчас, как сообщили в пожарном департаменте, на предприятии продолжает гореть газ пропан.

Уточняется, что во время инцидента на заводе находились люди, но они были достаточно далеко от места взрывов. Тем не менее, четверо работников НПЗ получили незначительные травмы, им оказана помощь на месте.

Как сообщалось, около 4 утра в пятницу на нефтеперерабатывающем заводе в Филадельфии (восточное побережье США) произошли несколько взрывов, ставших причиной масштабного пожара, парализовав инфраструктуру вокруг предприятия.

Местным пожарным службам удалось локализовать стихию, хотя для этого было задействовано подкрепление. Борьба с пламенем продолжилась по состоянию на утро пятницы.

Очевидцы говорят о мощных взрывах, предшествовавших масштабному пожару, а также столбах черного дыма, которые поднимались над горящим предприятием. Власть предупредила жителей, что дым может быть ядовитым.

Из-за техногенной катастрофы перекрыты некоторые дороги, в том числе автомагистраль федерального значения І-76.

Нефтеперерабатывающий комплекс в Филадельфии, где произошел инцидент, считается крупнейшим коммерческим производителем нефтепродуктов на Восточном побережье США. На нем трудится около тысячи работников. Сообщается также, что завод, построенный еще в XIX столетии, и без этого был крупнейшим источником загрязнения в этом регионе США.

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США, Пожар, НПЗ, Филадельфия, Нефтеперерабатывающий завод.
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