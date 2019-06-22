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В США заблокировали продажу оружия Саудовской Аравии

В США заблокировали продажу оружия Саудовской Аравии
04:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира: Сенат Штатов заблокировал соглашения о продаже оружия Саудовской Аравии.

Сенат Соединенных Штатов Америки заблокировал соглашения администрации президента Дональда Трампа о продаже оружия Саудовской Аравии, которые были заключены в обход парламентского контроля.

Всего сенаторы приняли 22 решения, по одному на каждое конкретное соглашение. Большинство резолюций рассматривались пакетом, сообщает Громадське со ссылкой на Associated press.

Лидеры Конгресса провели в Капитолии закрытый брифинг по ситуации на Ближнем Востоке и были приглашены в Белый дом на встречу с Трампом. В Белом доме считают, что решение о прекращении поставок вооружения Саудовской Аравии станет сигналом о том, что "США отказываются от своих партнеров и союзников в тот момент, когда они сталкиваются с ростом угроз относительно их". Голосование проходило на фоне усиления конфликта США с Ираном.

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Напоминаем, что Белый дом решил продать оружие странам Персидского залива в обход Конгресса. Для того, чтобы обойти запрет конгресса, Белый дом сослался на возможность введения чрезвычайной ситуации, которая позволяет осуществлять поставки оружия "в интересах национальной безопасности".

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США, Оружие, Саудовская Аравия, Сенат, Штаты, Дональд Трамп.
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