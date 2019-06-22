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Штаты ввели новые санкции против Ирана

Штаты ввели новые санкции против Ирана
06:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Вашингтон ввел еще больше новых санкций против Ирана.

Соединенные Штаты предприняли первые шаги в поддержку своей жесткой критики Ирана, введя новые санкции в отношении 13-ти физических и 12-ти юрлиц, связанных с ракетной программой Тегерана и его посредниками на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Голос Америки.

Санкции нацелены на организации в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, которые помогают Тегерану получать технологии и материалы, необходимые для продвижения его программы производства баллистических ракет.

Министерство финансов США заявило, что санкции были наложены как на отдельных лиц, так и на сети предприятий, работающих с элитным подразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции и поддерживаемой Ираном ливанской террористической группировки «Хизбалла».

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«Это лишь первые шаги в ответ на провокационное поведение Ирана... У Ирана есть выбор. Мы будем конструктивно работать с Ираном, когда он будет выполнять свои международные обязательства, но будем настаивать на нашей приверженности агрессивному противодействию дестабилизирующей деятельности Ирана», - заявил высокопоставленный представитель администрации США, назвав действия страны «недопустимыми и неприемлемыми».

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США, Иран, Санкции, Тегеран.
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