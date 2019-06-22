Новости мира: Трамп обещает новые санкции против Ирана.

США введут дополнительные санкции против Ирана, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

"Мы введем дополнительные санкции против Ирана", - сказал он журналистам в Вашингтоне, отметив, что иногда подобные меры принимаются медленно, а иногда - быстро.

Поясняя, к каким именно санкциям следует готовиться Ирану, он сказал, что ограничительных мер может быть "намного больше".

Также президент заверил, что военные варианты решения иранской проблемы по-прежнему рассматриваются. "Так будет, пока проблема останется актуальной", - сказал Трамп.

Напряженность между странами обострилась в четверг, 20 июня, когда иранская ракета сбила американский беспилотник Global Hawk.

По данным иранских военных, дрон был уничтожен после того, как вошел в воздушное пространство Ирана, в Вашингтоне это отрицают. В МИД Ирана назвали ложью слова о том, что он находился в нейтральном воздушном пространстве, и заявили, что обратятся в ООН.