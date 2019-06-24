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США ввели санкции против руководителя Ирана

США ввели санкции против руководителя Ирана
19:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Трамп ввел санкции в отношении лидера Ирана Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, передает агентство Bloomberg.

Об этом решении Трамп сообщил в понедельник журналистам в Белом доме и подписал соответствующий указ.

Президент отметил, что санкции также коснутся окружения аятоллы.

"Я думаю, что мы продемонстрировали много сдержанности, но это не значит, что мы собираемся демонстрировать ее в будущем", - так прокомментировал Трамп свое решение, отметив, что предпочитает санкции военному удару.

"Активы аятоллы Хаменеи и его администрации не укроются от санкций. Эти меры представляют собой пропорциональный и мощный ответ на все более провокационные действия Ирана", - подчеркнул Трамп.

"Мы продолжим наращивать давление на Иран, пока режим не откажется от своей опасной активности и целей, включая попытки получить ядерное оружие, увеличить объемы обогащенного урана, разрабатывать баллистические ракеты, участвовать в террористической деятельности и поддерживать, разжигать конфликты за рубежом и совершать враждебные... акты против США и их союзников", - пояснил Трамп.

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Президент пояснил, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой. Трамп также заявил, что Хаменеи несет ответственность за враждебное поведение Ирана. 

Ранее Трамп озвучил планы ввести в понедельник дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия. В то же время президент заявил, что хотел бы однажды отменить все ограничительные меры, и чтобы Иран "вновь стал процветающей нацией, причем чем раньше, тем лучше", но он не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

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Иран, Санкции, Али Хаменеи, Дональд Трамп.
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