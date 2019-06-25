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Супруга Трампа представила нового секретаря Белого дома

Супруга Трампа представила нового секретаря Белого дома
21:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Пресс-секретарем Белого дома станет представитель Меланьи Трамп Стефани Гришэм на замену ушедшей в отставку Сары Сандерс.

Представитель первой леди США Стефани Гришэм назначена на пост пресс-секретаря Белого дома, заявила во вторник супруга президента США Меланья Трамп.

"Я рада объявить, что Стефани Гришэм будет следующим представителем Белого дома и директором по связям с общественностью", - написала она в твиттере.

"Она была с нами с сентября 2015 года, я не могу представить лучшего претендента, который будет трудиться для администрации США и нашей страны", - подчеркнула супруга Дональда Трампа.

Гришэм приступает к новым обязанностям с 1 июля.

Нынешний пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет пост в конце июня. Как сообщалось ранее, она вернется в штат Арканзас, где, по некоторым данным, намерена принять участие в выборах губернатора.

Сандерс занимала эту должность с 2017 года, сменив своего предшественника Шона Спайсера.

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США, Белый дом, Меланья Трамп, Стефани Гришэм.
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