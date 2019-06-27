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В Минобороны США хотят избежать войны с Ираном

В Минобороны США хотят избежать войны с Ираном
19:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Исполняющий обязанности министра обороны США намерен все для того, чтобы не допустить войны с Ираном.

Назначенный на прошлой неделе исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер отметил, что Соединенные Штаты стремятся урегулировать обострение с Ираном дипломатическим, а не военным путем.

С таким заявлением он выступил в четверг после встречи глав оборонных ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе, сообщает The Washington Post.

"Цель заключается в том, чтобы избежать войны с Ираном. То, что мы хотим сделать, - вывести этот вопрос с военного трека на дипломатический", - заявил новый глава Пентагона.

Он допустил, что ситуация "может выйти из-под контроля", если не приложить усилия и не вернуть ее в привычные рамки.

Выступая на заседании в Брюсселе во вторник, Эспер подчеркнул, что США не ищут войны с Ираном. Однако он отметил, что усиление напряженности влияет на весь регион. А дипломатию, по его словам, нужно применять для создания нового международного соглашения относительно ядерной программы Ирана.

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Эспер также охарактеризовал сложившуюся ситуацию не как "Иран против США", а как "Иран против региона" и более широкой части глобальной среды. "Итак, нам нужно всем вместе работать и выйти на дипломатический путь и достичь нового, лучшего соглашения, нежели то, что мы имели ранее", - заявил и.о. министра обороны США.

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США, Иран, Минобороны США, Марк Эспер.
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