В США из авто обстреляли толпу людей, есть пострадавшие

Новости мира: В американской Атланте неизвестные обстреляли толпу людей.

В США в городе Атланта, штат Джорджия, из проезжавшего автомобиля неизвестные обстреляли толпу людей, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает WSB-TV.

Из автомобиля велась прицельная стрельба. Всего было совсем около десяти выстрелов, некоторые из них попали в машины, стоявшие рядом. Злоумышленники скрылись на двух автомобилях.

"В ходе стрельбы из проезжающего мимо автомобиля пострадали семь человек. Двое остаются в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Напоминаем, во время выпускного вечера в Филадельфии произошла стрельба, есть погибший и пострадавшие.