США помогут НАТО отвечать на угрозы РФ

Новости мира: Пентагон помогут Североатлантическому альянсу своевременно отвечать на угрозы со стороны России.

Соединенные Штаты приложат все усилия для того, чтобы Североатлантический альянс был в состоянии отвечать на все современные вызовы и угрозы со стороны России и других стран.

Об этом заявил и.о. министра обороны США Марк Эспер, выступая в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Какой бы не была форма российской агрессии, Соединенные Штаты приложат усилия, чтобы адаптировать НАТО к соответствующему уровню сдерживания и обороны, отвечать на угрозы с востока и юга, и противостоять вызовам за пределами Альянса", - подчеркнул руководитель оборонного ведомства США.

Он напомнил, что в течение тридцати лет после падения Берлинской стены Россия продолжает стремиться к контролю над своими соседями и вмешивается в суверенные демократические процессы других стран.

"Военная активность Москвы на Ближнем Востоке, в Венесуэле и в других местах продлевает человеческие страдания и обеспечивает "прикрытие" для автократов", - подчеркнул Эспер.

Кроме того, заявил глава Пентагона, Россия прилагает значительных усилий для модернизации своих военных, космических и кибер-возможностей, а также планирует потратить $28 млрд до 2020 года на модернизацию своего ядерного потенциала.

"Наконец, Россия не сдерживает обещания в международных соглашениях", - добавил и.о. министра обороны США.