Си Цзиньпин и Трамп договорились об урегулировании торгового конфликта

Новости мира: По итогам встречи лидеров США и Китая было принято решение о либерализации торговых отношений.

США и Китай возобновят переговоры об урегулировании торгового конфликта. Договоренность достигнута в ходе встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Осаке.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита стран "большой двадцатки" в Японии в субботу, 29 июня, передает DW.

Американский президент назвал "великолепной" встречу с китайским коллегой, которая длилась почти полтора часа.

Китайское информагентство "Синьхуа" сообщает, что США обещали не вводить новых штрафных пошлин против КНР.

Сообщается, что США и Китай уже год ведут ожесточенную торговую войну друг против друга, которая не только негативно сказывается на экономике обеих стран, но и тормозит глобальный экономический рост.

Перед началом переговоров в Осаке Си Цзиньпин призвал стороны к сотрудничеству.

Дональд Трамп, комментируя провал торговых переговоров с КНР два месяца назад, сказал: "Мы были очень близки к цели, но потом что-то произошло и что-то пошло не так. Если нам удастся заключить справедливое торговое соглашение, то это будет историческим событием".