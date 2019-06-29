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Си Цзиньпин и Трамп договорились об урегулировании торгового конфликта

Си Цзиньпин и Трамп договорились об урегулировании торгового конфликта
09:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: По итогам встречи лидеров США и Китая было принято решение о либерализации торговых отношений.

США и Китай возобновят переговоры об урегулировании торгового конфликта. Договоренность достигнута в ходе встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Осаке.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита стран "большой двадцатки" в Японии в субботу, 29 июня, передает DW.

Американский президент назвал "великолепной" встречу с китайским коллегой, которая длилась почти полтора часа.

Китайское информагентство "Синьхуа" сообщает, что США обещали не вводить новых штрафных пошлин против КНР.

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Сообщается, что США и Китай уже год ведут ожесточенную торговую войну друг против друга, которая не только негативно сказывается на экономике обеих стран, но и тормозит глобальный экономический рост.

Перед началом переговоров в Осаке Си Цзиньпин призвал стороны к сотрудничеству.

Дональд Трамп, комментируя провал торговых переговоров с КНР два месяца назад, сказал: "Мы были очень близки к цели, но потом что-то произошло и что-то пошло не так. Если нам удастся заключить справедливое торговое соглашение, то это будет историческим событием".

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Все по теме:

Китай, США, G20, Санкции, КНР, Торговая война, Дональд Трамп, Осака.
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