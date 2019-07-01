США нанесли удар по ячейке аль-Каиды в Сирии

Новости мира: Американские военные провели атаку по ячейке аль-Каиды в Сирии, которая занималась планированием терактов в других странах.

Об этом говорится в официальном сообщении Центрального командования США, которое базируется в штате Флорида и отвечает за операции на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

"Силы США осуществили удар по ватажках аль-Каиды в Сирии (AQ-S) в учебном лагере возле провинции Алеппо", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что атака была проведена 30 июня, в воскресенье.

"Операция была нацелена против членов AQ-S, ответственных за планирование внешних атак, которые угрожают гражданам США, нашим партнерам и невиновным мирным гражданам", - отметили в Центркоме.

При этом подчеркивается, что северо-западная Сирия, которую контролируют силы Асада и РФ, остается безопасным для лидеров AQ-S убежищем, где они активно координируют террористическую деятельность, в том числе планирование атак во всем регионе и на Западе.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы и дальше будем преследовать ИГИЛ и аль-Каиду, чтобы помешать обеим группировкам использовать Сирию как безопасное место для укрытия", - подчеркнули в Центральном командовании США.