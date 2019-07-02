На День независимости США в Вашингтоне впервые с 1991 года пройдет военный парад

Новости мира: Трамп заявил о намерениях продемонстрировать новейшую военную технику на параде в Вашингтоне по случаю Дня независимости США, отмечаемого 4 июля.

Дональд Трамп намерен продемонстрировать новейшие боевые танки и самолеты в американской столице 4 июля в рамках празднования Дня независимости США.

Об этом в понедельник заявил президент Дональд Трамп, пишет УНН со ссылкой на издание The New York Times.

“У нас будет отличное 4 июля в Вашингтоне. Оно будет особенным. Будет размещено (в городе) несколько танков”, — сказал он журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

По словам главы администрации США, чтобы не повредить дорожное покрытие на улицах, танки разместят в “определенных местах”, не уточняя, где именно. Трамп также добавил, что над столицей в этот день пролетят самолеты, в том числе “лучшие истребители в мире”.

По данным газеты The Washington Post, президент выразил желание, чтобы в День независимости в столице были показаны танки “Абрамс” и были проведены демонстрационные полеты истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Использование военной техники может обойтись властям в крупную сумму, указало издание, отметив, что час полета F-35 обходится в 30 тысяч долларов.

Трамп, занявший пост президента 20 января 2017 года, уже несколько раз заявлял о намерении организовать в Вашингтоне в День независимости парад с участием военной техники, подобный тому, что проводится ежегодно 14 июля в Париже на Елисейских полях. Однако столичная мэрия восприняла “в штыки” инициативу Трампа, обосновав это отсутствием финансовых средств. Последний раз военный парад проводился в Вашингтоне в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе.