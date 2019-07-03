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Трамп выдвинул кандидатуры Уоллера и Шелтон в совет управляющих ФРС США

Трамп выдвинул кандидатуры Уоллера и Шелтон в совет управляющих ФРС США
05:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Кристофер Уоллер был профессором и возглавлял кафедру экономики университета Нотр-Дам, а Джуди Шелтон входил в совет директоров Hilton Hotels.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуры Кристофера Уоллера и Джуди Шелтон в совет управляющих Федеральной резервной системы.

"Я рад объявить о своем намерении назначить Кристофера Уоллера, кандидата наук, исполнительного вице-президента и директора по исследованиям Федерального резервного банка Сент-Луиса, штат Миссури, членом совета Федеральной резервной системы", - написал Трамп в своем твиттере.

Он уточнил, что ранее Уоллер был профессором и возглавлял кафедру экономики университета Нотр-Дам.

"Я рад объявить о своем намерении выдвинуть кандидатуру Джуди Шелтон, кандидата наук, исполнительного директора Европейского банка реконструкции и развития", - добавил президент США.

Трамп отметил, что Шелтон является членом-учредителем совета директоров Empower America и входила в совет директоров Hilton Hotels.

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США, ФРС, Дональд Трамп, Кристофер Уоллер, Джуди Шелтон.
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