Трамп выдвинул кандидатуры Уоллера и Шелтон в совет управляющих ФРС США

Новости мира: Кристофер Уоллер был профессором и возглавлял кафедру экономики университета Нотр-Дам, а Джуди Шелтон входил в совет директоров Hilton Hotels.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуры Кристофера Уоллера и Джуди Шелтон в совет управляющих Федеральной резервной системы.

"Я рад объявить о своем намерении назначить Кристофера Уоллера, кандидата наук, исполнительного вице-президента и директора по исследованиям Федерального резервного банка Сент-Луиса, штат Миссури, членом совета Федеральной резервной системы", - написал Трамп в своем твиттере.

Он уточнил, что ранее Уоллер был профессором и возглавлял кафедру экономики университета Нотр-Дам.

"Я рад объявить о своем намерении выдвинуть кандидатуру Джуди Шелтон, кандидата наук, исполнительного директора Европейского банка реконструкции и развития", - добавил президент США.

Трамп отметил, что Шелтон является членом-учредителем совета директоров Empower America и входила в совет директоров Hilton Hotels.