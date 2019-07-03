РФ в ПАСЕ: В Конгрессе США подготовили проект резолюции в поддержку Украины

Новости мира: В Конгрессе США представили проект резолюции об осуждении возвращения российской делегации в ПАСЕ.

В Палате представителей США (нижняя палата Конгресса) представили проект резолюции об осуждении возвращения делегации Российской Федерации в сессионный зал Парламентской ассамблеи Совета Европы без выполнения каких-либо условий.

Как сообщает Посольство Украины в США в Facebook, друзья Украины в Конгрессе США мощно выступили в поддержку Украины.

В частности, сопредседатели Конгрессового украинского кокуса Марси Каптур, Майкл Квигли, Брайан Фитцпатрик и Энди Харрис представили двухпартийной резолюцию, в которой осудили решение ПАСЕ о восстановлении права голоса делегации РФ.

"Возвращение права голоса России и диктатору Путину вызывает глубокое беспокойство. Россия была справедливо исключена из ПАСЕ за атаку против суверенитета Украины в Крыму. Российские силы не только остались в Крыму, РФ начала смертоносную войну на украинском Донбассе и продолжила осуществлять по всему миру дестабилизирующие дезинформационные кампании, направленные на подрыв международных демократических институтов", - говорится в заявлении, обнародованном конгрессменами во время официального представления документа.

"Россия осуществила опасное нападение на корабли украинских ВМС, незаконно захватила в Керченском проливе 24 украинских моряков и три суда, которые продолжает удерживать. Россия не должна быть вознаграждена за её антидемократическое поведение, которое снова и снова повторяется. Призываем всех своих коллег в Палате представителей поддержать эту двухпартийную резолюцию", - заявили конгрессмены.