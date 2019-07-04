Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями за обогащение урана

Новости мира: Трамп советует Ирану быть поосторожнее с угрозами активизировать обогащение урана.

Иран в будущем может серьезно пожалеть о том, что распространяет заявления с угрозами возобновления элементов своей ядерной программы, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Иран только что распространил еще одно предупреждение. Рухани (президент Ирана - Ред.) говорит, что они будут обогащать уран "до такого уровня, до которого захотят", если не будет новой Ядерной Сделки. Иран, будь поосторожнее с угрозами", - написал он в своем твиттере.

"Они (угрозы - Ред.) могут обратиться против вас, причем так, как никогда прежде", - добавил Трамп.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран с 7 июля приступит к обогащению урана выше 3,67% в том случае, если участники ядерной сделки не будут соблюдать свои обязательства.

"Мы поднимем уровень обогащения выше 3,67%", - сказал президент в среду.