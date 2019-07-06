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Суббота, 06.07.2019
Трамп ответил Байдену: Я не считаю себя угрозой для НАТО
Трамп ответил Байдену: Я не считаю себя угрозой для НАТО
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Трамп ответил Байдену: Я не считаю себя угрозой для НАТО

Трамп ответил Байдену: Я не считаю себя угрозой для НАТО
01:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Дональд Трамп ответил Джо Байден, по поводу его заявлений о НАТО.

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его политика в отношении НАТО не является угрозой для Альянса, в чем обвинил его бывший вице-президент и ныне один из фаворитов президентской кампании в Демократической партии Джо Байден.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в пятницу, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Нет-нет. Скажите Байдену, что НАТО наживалось на нем и президенте Обаме. Мы платили почти за всех в НАТО. Мы защищаем страны, которые должны защищать себя сами при нашей поддержке. Они должны платить взносы", - подчеркнул Трамп.

Он заявил, что в первый год своего президентства добился перечисления в бюджет Североатлантического альянса со стороны других стран $ 100 млрд. В этой связи он подчеркнул, что с Альянсом сейчас "все в порядке".

Напоминаем, нынешний президент США Дональд Трамп сразу после прихода в Белый дом заявил, что другие страны НАТО ведут "несправедливо" по отношению к США. Он напомнил, что, согласно договоренностям, каждая страна-член Североатлантического альянса должна платить не менее 3% от собственного ВВП на нужды коллективной обороны и выступил с требованием к союзникам выполнить эту норму.

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США, НАТО, Барак Обама, Белый дом, Джо Байден, Дональд Трамп.
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