Новости мира: Дональд Трамп и Тереза Мэй обговорили по телефону ситуацию в Иране, Сирии и КНДР.

Президент США Дональд Трамп провел в пятницу телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и обсудил санкции против Сирии, противодействие ядерной программе Ирана и денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба Белого дома, передает УНН.

“Они обсудили сотрудничество между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством с целью продвижения общих интересов в сфере обеспечения безопасности, в том числе усилия по введению в действие санкций в отношении Сирии, обеспечения того, чтобы Иран не стал обладателем ядерного оружия, а также достижения окончательной и полностью проверяется денуклеаризации Северной Кореи. Они также обсудили состояние торговых переговоров между США и Китаем”, — говорится в документе.

Напоминаем, президента США Дональд Трамп - пока единственный политик, который поможет Украине справиться с проблемой строительства "Северного потока - 2". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львов.