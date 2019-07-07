Землетрясение в Калифорнии застигло врасплох ведущих телеканала (Видео)

В США на юге Калифорнии во время эфира новостей телеканала KCAL9 началось землетрясение. Об этом сообщает телеканал "Дождь". "После того, как телеведущие ощутили сильные толчки, они попрощались со зрителями и залезли под стол", - говорится в сообщении. Подробнее смотрите в видеоматериале.