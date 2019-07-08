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Помпео предупреждает Иран о введении новых санкций

Помпео предупреждает Иран о введении новых санкций
04:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Госсекретарь США пригрозил Тегерану новыми санкциями и усилением изоляции.

Госсекретарь США предупредил Тегеран о новых санкциях, если иранские власти не прекратят обогащать уран и не вернутся к нормам его хранения, установленным ядерным соглашением.

Об этом Майкл Помпео написал в Twitter.

"Последнее расширение ядерной программы Ирана приведет к дальнейшей изоляции и санкциям. Страны должны вернуться к установленным стандартам относительно запрета обогащения в рамках иранской ядерной программы", - отметил Помпео.

Он подчеркнул, что иранский режим, обладая ядерным оружием, создаст еще большую опасность для мира.

В минувший понедельник стало известно, что Иран превысил лимит запасов обогащенного урана, установленный ядерным соглашением (JCPOA) объемом до 300 кг. Ранее Тегеран заявлял, что страна увеличила в четыре раза выпуск вещества, необходимого для производства топлива для ядерного реактора, которое также может быть использовано для изготовления ядерного оружия.

Помпео: Америка сделала все, чтобы снизить напряженность в отношениях с Ираном

В мае Иран официально приостановил исполнение части обязательств по условиям JCPOA и сообщил об этом всем сторонвм сделки, из которой около года назад вышли США.

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Все по теме:

США, Вашингтон, Иран, Тегеран, Майкл Помпео.
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