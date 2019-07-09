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СВПД: Трамп поговорил с Макроном о ситуации в Иране

СВПД: Трамп поговорил с Макроном о ситуации в Иране
03:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Трамп и Макрон обсудили ситуацию с Ираном и "Ядерной сделкой".

Президент США Дональд Трамп провел с главой Франции Эммануэлем Макроном телефонные переговоры, посвященные ситуации с Ираном, сообщает Белый дом.

"Они обсудили текущие усилия по обеспечению того, чтобы Иран не получил ядерное оружие, и по прекращению дестабилизирующего поведения Ирана на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

В воскресенье Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

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В воскресенье иранские власти предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.

Иран критикует европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.

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Иран, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, СВПД.
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