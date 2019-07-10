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Помпео: США призывают объявить "Хезболлу" террористической организацией

Помпео: США призывают объявить "Хезболлу" террористической организацией
06:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: США внесло в санкционный список двух депутатов ливанского парламента и сотрудника службы безопасности Ливана.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал сторонников США объявить радикальное движение "Хезболла" террористической организацией.

"Сегодняшние санкции против высокопоставленных должностных лиц "Хезболлы" являются частью усилий Соединенных Штатов по противодействию коррупционному влиянию "Хезболлы" в Ливане. Мы призываем наших союзников объявить "Хезболлу" в целом террористической организацией", - написал Помпео в своем твиттере.

Ранее во вторник стало известно, что Министерство финансов США впервые внесло в санкционный список двух депутатов ливанского парламента и сотрудника службы безопасности Ливана, которые поддерживают радикальное движение "Хезболла".

В документе отмечается, что речь идет о парламентариях Амине Шерри и Мухаммеде Хасане Рааде, а также о высокопоставленном сотруднике службы безопасности Вафике Сафе.

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Все по теме:

США, Ливан, Террористическая организация, Хезболл, Майк Помпео.
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