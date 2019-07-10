Скачать
Среда, 10.07.2019
Секретарь СНБО Данилюк начал визит в США
Секретарь СНБО Данилюк начал визит в США
Итоги 9 июля: переговоры с РФ, обыски в ФГИ и российские санкции против Грузии
Итоги 9 июля: переговоры с РФ, обыски в ФГИ и российские санкции против Грузии
Лига чемпионов: результаты матчей первого квалификационного раунда
Лига чемпионов: результаты матчей первого квалификационного раунда
На Землю обрушится мощнейшая за 10 лет магнитная буря
На Землю обрушится мощнейшая за 10 лет магнитная буря

США и Китай готовятся возобновить диалог в сфере торговли

США и Китай готовятся возобновить диалог в сфере торговли
10:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира: США и Китай готовы возобновить торговые переговоры после того, как ранее Трамп поднял пошлины на китайские товары с 10% до 25%.

Власти США и КНР возобновляют переговоры с целью урегулирования торговых разногласий между странами.

"В телефонных переговорах с американской стороны принимали участие глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а с китайской - вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр коммерции КНР Чжун Шань", - говорится в сообщении американской администрации.

Собеседник телеканала уточнил, что целью консультаций было продолжение переговоров, направленных на урегулирование "чрезвычайных торговых разногласий" между Вашингтоном и Пекином.

Добавим, что перед началом майского раунда торговых переговоров между двумя странами, закончившихся неудачей, президент США Дональд Трамп поднял пошлины на импортируемые китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов с 10% до 25%.

Американский лидер также подумывал ввести пошлин еще на 300 миллиардов долларов, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

Украина собирается расширить экспорт в Китай

Однако после саммита G20 и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент США подчеркнул, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению. Он заверил, что до заключения соглашения не станет отменять уже введенные в отношении Китая пошлины, вместе с тем и новых вводить не будет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, США, Торговля, Пошлины, Международная торговля, Эмбарго.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Климкин прокомментировал видеообращение Зеленского к Путину
02 Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
03 Гороскоп на сегодня, 10 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Гороскоп на завтра, 10 июля: все знаки Зодиака
05 Главы четырех таможен отстранены от исполнения обязанностей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди
Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди
Официальный курс валют от НБУ на 10 июля: курс гривны укрепился на 10 копеек
Официальный курс валют от НБУ на 10 июля: курс гривны укрепился на 10 копеек
США планируют создание военной коалиции в Персидском заливе
США создают военную коалицию в Персидском заливе
Рецепт дня: хачапури по-аджарски
Рецепт дня: хачапури по-аджарски
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь