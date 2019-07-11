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США назвали борьбу с российской пропагандой "главным сражением века"

США назвали борьбу с российской пропагандой "главным сражением века"
08:51 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости мира: США решительно настроены вступить в "главное сражение века" - в борьбу с российской пропагандой.

В Подкомитете по государственным, иностранным операций и смежным программам Комитета по бюджетным ассигнованиям Палаты представителей США прошли слушания, посвященные усилиям по противодействию российской кампании дезинформации и пропаганды.

"Кремлевская машина пропаганды и дезинформации работает на новых платформах и продолжает расти как в РФ, так и на международном уровне.

Россия пытается уничтожить саму идею объективных фактов, которые проверяются, пытаясь повлиять на мысли о США и их союзников. Не будет преувеличением сказать, что эта новая форма борьбы на информационном поле битвы может быть главным сражением XXI века", - подчеркнул исполнительный директор Агентства США по глобальным медиа Джон Лэнсинг.

По его словам, США и демократическим союзникам приходится вести борьбу с "решительно настроенным и ресурсообеспеченным противником". 

"РФ стремится ослабить те страны, которые считает своими противниками, обрушивая на целевую аудиторию потоки лжи и пытаясь подорвать веру общественности в добросовестное государственное управление, независимые средства массовой информации и демократию", - заявила Леа Габриэль, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия Госдепартамента. 

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Она отметила, что Центр глобального взаимодействия для борьбы с российской кампанией влияния принимает следующие меры: привлечение технологий для своевременного выявления иностранных кампаний по дезинормации, анализ иностранной аудитории, наиболее склонной к дезинформации, развитие партнерских отношений с ключевыми фигурами на местном уровне с целью разработки контента для наиболее важной аудитории. 

Кроме этого, Леа Габриэль рассказала о наращивании технических навыков организаций гражданского общества, неправительственных организаций и журналистов с целью привлечения внимания к распространению дезинформации.

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США, РФ, Пропаганда, Информационная война.
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