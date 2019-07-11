США выступили за полную денуклеаризацию КНДР

Новости мира: В Госдепартаменте США выступили с заявлением относительно подотчетной денуклеаризации КНДР.

Соединенные Штаты вместе с союзниками ориентированы только на полное ядерное разоружение КНДР в урегулировании ситуации относительно угрозы, которая остается актуальной в регионе Корейского полуострова.

Такая позиция была подтверждена во время общения глав внешнеполитических ведомств США и Южной Кореи, сообщила в четверг пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус.

"Стороны подтвердили свою приверженность окончательной, полностью подотчетной денуклеаризации КНДР, важности трехстороннего сотрудничества США-Япония-Южная Корея, а также согласились продолжать тесное взаимодействие в решении общих проблем в Индо-Тихоокеанском регионе", - указывается в сообщении.

Кроме того, США и Южная Корея обсудили укрепление Альянса двух стран, что, как отметили в Госдепе, "остается стержнем мира и безопасности" в регионе.

Напомним, в начале месяца американская NYT сообщила со ссылкой на источники в администрации, что у Трампа могут согласиться на "замораживание" северокорейской программы по производству ядерного оружия вместо полного уничтожения ядерного потенциала КНДР. В то же время, отмечалось, что это может быть первым компромиссным шагом на пути к полной денуклеаризации.